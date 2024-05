Odbory budou ještě během května protestovat proti vládním krokům

Odborové svazy jsou toho názoru, že možnost propuštění bez udání důvodu může mnohé zaměstnance poškodit. "Je nepřijatelné ještě více zhoršovat situaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Je nepřípustné, aby zákoník práce otevíral dveře diskriminaci," konstatoval ČMKOS.

Nepřijatelný je pro odboráře i růst věku odchodu do důchodu, například z toho důvodu, že věk dožití ve zdraví je něco přes 61 let. Zástupci zaměstnanců argumentují také tím, že Češi toho během produktivního věku odpracují mnohem více než lidé ve vyspělých evropských zemích.

Protestovat by se mělo také proti zrušení zaručených mezd. "Zaručené mzdy zohledňují náročnost práce a jejich zrušení není fér. Odmítáme politiku levné pracovní síly," poznamenala konfederace.

Odborům vadí i delší zkušební doba či kratší výpovědní lhůta. Tyto změny by podle nich způsobily to, že propuštění lidé by měli méně času na hledání nové práce.

Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.