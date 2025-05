Finům k jasné výhře pomohl čtyřmi trefami Tolvanen, Švýcarům stejným způsobem Andrighetto

Poprvé byl na tomto turnaji k vidění u finských hokejistů výkon, který je hoden jejich jména. Kdy jindy než proti největšímu outsiderovi ze skupiny A Slovincům by se měli Finové znovu nastartovat. Už po první třetině bylo jasné, že tohle bude další ze zápasů, v němž se hraje na jednu bránu. Po dvou trefách Lehtonena a jedné od Saarijärviho to už totiž bylo 3:0 pro Finy. Druhá dvacetiminutovka byla v režii Tolvanena, v níž nastřílel hattrick. Kromě něj se v této části hry ještě trefil Hämeenaho, po němž šel do slovinské branky pro tento zápas náhradní gólman Lukáš Horák. A také se ve 24. minutě trefil Slovinec Mašič, jenž je tak autorem jediného gólu útěchy.

Díky čtyřem gólům Tolvanena a šesti asistencím Teräväinena se tak rázem Finové dostávají jasněji do hry o postup do čtvrtfinále, jelikož jsou po tomto utjkání na třetím místě s osmi body na kontě.

Švýcary těší výhra, méně už zranění Hischiera

V regionálním derby v rámci skupiny B se ve čtvrtek odpoledne utkali Švýcaři s Němci. I zde se našel čtyřgólový střelec, do něhož se tentokrát stylizoval Andrighetto, jenž své čtyři góly vměstnal do rozmezí od 29. minuty do 49. minuty. Ještě před tím se ve 25. minutě trefil Riat. Ve dvou případech v zápase si Němci vzali trenérskou výzvu kvůli ofsjadu, přičemž jednou vyšla a jednou ne. Hrálo se pak o to, jestli odejde s čistým kontem brankář Genoni. Neodešel, jelikož v 59. minutě skóroval Michaelis.

To Švýcary mrzí méně než to, že duel nedohrál kapitán Nico Hischier po jednom z tvrdých střetů a nyní tak budou čekat, jak to s ním bude vypadat pro další zápasy.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (15.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Finsko – Slovinsko 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. M. Lehtonen (Erholtz, H. Pesonen), 8. M. Lehtonen (Teräväinen, Saarijärvi), 12. Saarijärvi (Hämeenaho, Puistola), 27. E. Tolvanen (Teräväinen, Lammikko), 29. Hämeenaho (Merelä, Pärssinen), 36. E. Tolvanen (Teräväinen, Saarijärvi), 40. E. Tolvanen (Teräväinen, Leppänen), 43. Matinpalo (Teräväinen), 53. E. Tolvanen (Teräväinen, Salo) – 24. Mašič (Mahkovec, Drozg). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Hribik (ČR) – Lundgren (Švéd.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3875

SKUPINA B (Herning):

Švýcarsko – Německo 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 25. Riat (Jäger, Marti), 26. Andrighetto (Siegenthaler, Malgin), 34. Andrighetto (Fiala, Malgin), 35. Andrighetto (Kukan, Malgin), 49. Andrighetto (Kukan, Malgin) – 59. Michaelis (Müller, Kahun). Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Vikman (Fin.) – Durmis (SR), Hynek (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 5391