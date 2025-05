Mírová jednání o Ukrajině: Turecko apeluje na okamžité příměří

Fidan ve svém úvodním projevu apeloval na obě strany, aby tuto vzácnou příležitost využily k dosažení pokroku. „Jedná se o první přímý kontakt za více než dva roky. Musíme udělat vše pro to, aby tento moment přinesl konkrétní posun směrem k míru,“ prohlásil. Zdůraznil také nutnost okamžitého příměří a vyjádřil naději, že technické rozhovory v Istanbulu by mohly vést k budoucímu setkání prezidentů obou zemí.

Ačkoli se summitu neúčastní nejvyšší představitelé Ruska ani Ukrajiny, samotný fakt, že delegace usedly ke společnému jednacímu stolu, je podle pozorovatelů diplomatickým průlomem. Ukrajinskou delegaci vede ministr obrany Rustem Umerov, zatímco ruskou stranu zastupuje prezidentský poradce Vladimir Medinskij – postava, která v minulosti působila jako ministr kultury a je známá loajalitou vůči kremelské ideologii.

Přestože prezident Vladimir Putin původně osobní účast na summitu nevylučoval, Kreml jeho neúčast oznámil až na poslední chvíli. Prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve avizoval, že bude ochoten jednat pouze přímo s Putinem, což z jednání rovněž vyloučilo jeho účast.

Kyjev se každopádně rozhodl využít příležitosti k tomu, aby světu ukázal svou ochotu hledat diplomatické řešení. Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina vyslala do Istanbulu delegaci s plnými pravomocemi a je připravena diskutovat o všech návrzích, které by mohly vést k dosažení spravedlivého míru. „Jsem tady. Myslím, že to je velmi jasný signál,“ zdůraznil v souvislosti se svou předchozí účastí na summitech, kde na rozdíl od Ruska pokaždé nechyběl.

Naopak Moskva vyslala do Turecka tým, který je z pohledu analytiků jen symbolický. Absence ministra zahraničí Sergeje Lavrova i nedostatek konkrétních kompetencí delegace napovídají, že Kreml se zřejmě opět snaží spíše získat čas než dosáhnout reálné dohody.

Turecko se jako neutrální prostředník snaží zprostředkovat dialog a vytvořit podmínky pro skutečné vyjednávání. Prezident Recep Tayyip Erdoğan i ministr Fidan v posledních týdnech opakovaně hovořili o nutnosti zastavení bojů a zahájení seriózního diplomatického procesu. Istanbul tak zůstává jedním z mála míst, kde se diplomaté obou stran ještě mohou setkat tváří v tvář.

Západ situaci sleduje s opatrným optimismem. Spojené státy, vedené prezidentem Donaldem Trumpem, zatím jednání v Turecku příliš nekomentovaly. Trump dříve uvedl, že o své možné účasti by uvažoval pouze v případě, že by přijel i Putin. Jeho absence tak účast amerického prezidenta vyloučila.

Ačkoliv se od tohoto kola jednání neočekávají zásadní průlomy, jeho samotné uskutečnění je považováno za důležitý krok. Přímý kontakt mezi oběma stranami může pomoci překonat patovou situaci a zahájit složitý proces vedoucí k zastavení války, která si už vyžádala desetitisíce obětí a způsobila bezprecedentní humanitární krizi.

Jak se ukáže, zda ruská strana bude ochotná přistoupit na kompromis, zůstává nejasné. Zatím Kreml trvá na svých maximálních požadavcích, které zahrnují mimo jiné uznání ruské anexe Krymu a čtyř východoukrajinských oblastí, zákaz vstupu Ukrajiny do NATO a přijetí její trvalé neutrality.