Zoufalství, chaos a smrt se v Pásmu Gazy stávají běžné. Umírají těhotné i děti

Sana Marouf, matka několika dětí, popsala pro BBC peklo, které zažila při útěku z oblasti severní Gazy. „Byla to černá noc. Neustále nás bombardovali, všechny druhy letadel. Viděla jsem lidi roztrhané na kusy. Přísahám, že nevím, kam jdeme. Nemáme matrace, deky, jídlo ani vodu.“

Její příbuzný Nael Marouf z Bejt Lahíje, nyní v Džabalíji, dodává: „Na konci jsme nevinní civilisté. Žádáme celý svět, aby zastavil válku. Chceme Izraelcům říct: chceme s vámi žít v míru. Jsme unavení z útěků, z války. Děláte z nás sirotky a situace se jen zhoršuje. Prosíme – dejte nám jídlo a vodu.“

Z jihu Gazy se ozývají další srdcervoucí výpovědi. Jeden muž z Chán Júnisu přišel o svou těhotnou sestru, kterou izraelská bomba zabila i s manželem doma. „Moje sestra byla v pátém měsíci těhotenství. Bombardovali jejich dům, když byli uvnitř. Nevidím žádné řešení. Všichni jen čekáme, kdy přijde řada na nás.“

Z nemocnice Násir přicházejí zprávy o pětiměsíční holčičce Sijwár, která je akutně podvyživená a nemůže přijímat běžnou kojeneckou výživu. Její matka Nadžwa říká, že kvůli izraelské blokádě chybí speciální mléčná formule. Lékaři se snažili najít alternativní výživu, ale stále se potýkají s nedostatkem vybavení – váha je například rozbitá a není čím dítě zvážit.

Grafik Adham al-Batrawi, který už sedmkrát uprchl před válkou, žije nyní v uprchlickém táboře ve střední Gaze. Před několika měsíci se vrátil do severní Gazy, aby zjistil, že polovina jeho rodinné vily je zničena. „Byl jsem nadšený, že se vrátím domů, ale když jsem to viděl, zarmoutilo mě to. Teď je to horší než kdy dřív – žádné palivo, žádné jídlo, žádný příjem. A když už něco je, je to extrémně drahé.“

Získávání ověřených informací z Gazy je čím dál obtížnější. Izrael striktně kontroluje vstup novinářů, a většina mezinárodních žurnalistů do oblasti nesmí. Přístup mají pouze při organizovaných návštěvách s izraelskou armádou. Na místě zůstávají převážně palestinští novináři, ale více než 200 jich bylo podle dostupných údajů zabito při plnění své práce.

Izrael tvrdí, že necílí na novináře a snaží se minimalizovat civilní oběti, ale zároveň opakovaně obviňuje Hamas z používání civilistů jako živých štítů. Obvinil také některé novináře z napojení na tuto organizaci, kterou mnoho států, včetně USA, EU a Velké Británie, považuje za teroristickou.

Zatímco boje pokračují a příměří je v nedohlednu, civilní obyvatelstvo zůstává v pasti bez pomoci, bez jistoty a bez perspektivy. Počet obětí stále roste a svět je konfrontován s jednou z nejhorších humanitárních krizí současnosti.