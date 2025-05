Dánové překvapení s Maďary nedopustili, Rakušané poslali Francouze do boje o záchranu

Pokud si oba trenéři při zápase Dánsko vs. Maďarsko mysleli, že do tohoto zápasu nasadili do svých základních sestav správné gólmany, průběh duelu je oba vyvedl z omylu. Toho dánského vyvedl zápas z omylu už po necelých sedmi minutách, kdy domácí hokejisté nečekaně vedli už 2:0 a to i zásluhou prvního maďarského gólu, který padl v přesilovce už v první minutě. Dánské brankoviště tak tehdy opustil předčasně Dahm.

Ani maďarský gólman Balisz taktéž nevydržel celý zápas, konkrétně vydržel stavu 4:2, tedy do 35. minuty. Ještě v první třetině ho překonal Aagaard a když se k této brance přidaly trefy v druhé třetině z hokejek Lauridena, Jensena Aaboa a Russella, přičemž poslední dvě zmiňované trefy byly slepené, dostal se do hry i druhý maďarský gólman Vay. Ve třetí třetině ale i tak Dánové přidali další čtyři branky, přičemž dvě z nich jeden z nejagilnějších Dánů Aagaard. Střelecký účet uzavřel v 53. minutě Lauridsen, který tak taktéž zaznamenal dvě branky v zápase. I přes závěrečné s časomírou se nakonec v Herningu dočkali konce a radosti z vysoké výhry.

Rakušané, kteří ve čtvrtek večer hráli pro změnu s favoritem Kanadou, se kterou prohráli 1:5, čekal duel s outsiderem, tedy s Francií. O vítězi bylo prakticky rozhodnuto už po první třetině, kdy naši jižní sousedé vedli už 3:0, když se nejprve po 39 vteřinách zápasu trefil Kasper a následovali ho pak Rohrer a Schnetzer. Kasper se pak prosadil ještě jednou, poslední pátou rakouskou trefu vstřelil Schneider do prázdné klece. Zajímavostí bylo to, že Rakušané měli jedno trestné střílení, které sice skončilo brankou, ale ta nebyla uznána kvůli tomu, že hráč dostal puk do branky už po zásahu gólmana. Navíc se Rakušané krátce před prvním gólem Francouzů ve třetí třetině dožadovali dalšího trestného střílení, které ale tentokrát správně nebylo odpískáno.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (16.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Rakousko – Francie 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 1. Kasper (Zwerger, Unterweger), 8. Rohrer (Haudum, Lebler), 16. Schnetzer, 58. Kasper (Zwerger, Rohrer), 60. Schneider (Zwerger) – 51. Perret (Bellemare, Texier), 59. Bellemare (Texier, Perret). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Kaukokari – Niittylä (oba Fin.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 7:3. Využití: 0:2. Diváci: 4873

SKUPINA B (Herning):

Dánsko – Maďarsko 8:2 (1:2, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 14. Aagaard (N. Olesen, M. Lauridsen), 28. M. Lauridsen, 35. Jensen Aabo (Bau Hansen, Bruggisser), 35. Russell (N. Olesen, Lassen), 44. Aagaard (Moelgaard, Blichfeld), 49. Bau Hansen (True), 50. Aagaard (Moelgaard, Blichfeld), 53. M. Lauridsen (Moelgaard, Nicklas Jensen) – 1. Vincze (Hári, H. Nilsson), 7. Mihalik (Szabó, Ortenszky). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Stano (SR) – Hautamäki (Fin.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 10 022