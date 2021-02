Čínský Tencent vstupuje do vývojáře her Bohemia Interactive

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do největšího českého vývojáře her Bohemia Interactive vstoupila jako minoritní akcionář čínská internetová firma Tencent Holding. ČTK to dnes sdělili zástupci české společnosti, cenu transakce ani velikost prodaného podílu nezveřejnili. Bohemia bude i nadále fungovat pod současným vedením, majoritní podíl zůstává v rukou dosavadních českých majitelů.