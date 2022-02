Exportérům se nelíbí jen částečné odpojení Ruska od SWIFT

Odpojení od systému SWIFT se dá podle Daňka zřejmě čekat u bank, jejichž majiteli jsou oligarchové napojení na ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Pokud by byly odpojeny všechny banky, znemožní to obchody. V úvahu by pak asi přicházelo jen přetahování peněz v kufru, což by neslo velká rizika a znamenalo by to návrat o desítky let zpět," řekl.

Exportéři a firmy obchodující s Ruskem jsou podle Daňka nyní v obtížné situaci. "Většina lidí, kteří jsou na tom (obchodech s Ruskem) závislí, ale pochopila, že obchody s Ruskou federací asi nebudou mít smysl, ať už z hlediska obchodního, politického či lidského," uvedl.

Sám Daněk je předsedou představenstva výrazně exportně orientované elektrotechnické společnosti Atas elektromotory Náchod. Atasu se již krize dotkla. "Do odvolání jsem zastavil jakékoliv exporty do Ruska. Ročně se jednalo o dodávky v jednotkách milionů korun," řekl. Atas také zrušil na březen plánované jednání na Ukrajině o kooperaci při výrobě motorů.

Ve čtvrtek Daněk uvedl, že válečný konflikt na Ukrajině by mohl některým českým exportním firmám závislým na trzích Ruska a Ukrajiny způsobit až existenční problémy. Výrazné problémy se podle něj dají čekat na straně dovozu, a to především u železné rudy z Ukrajiny a Ruska. Míní také, že průmysl zasáhne pravděpodobné zdražení plynu a ropy.

Na odpojení vybraných ruských bank od systému SWIFT se v sobotu dohodla Evropská komise (EK) společně s lídry nejlidnatějších zemí Evropské unie, Spojenými státy, Kanadou a Británií. Systém propojuje 11.000 bank a finančních společností ve zhruba 200 státech.