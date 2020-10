Konec doby uhelné v Česku? Komise probrala tři scénáře, datum doporučí v listopadu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Datum útlumu využívání uhlí v Česku doporučí takzvaná uhelná komise vládě na svém příštím zasedání v polovině listopadu. Kabinet by pak měl do konce roku rozhodnout. ČTK to po dnešním jednání komise sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).