MPO navrhuje prodloužit program COVID plus o půl roku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje prodloužit záruční program COVID plus pro velké exportně zamřené firmy zasažené v souvislosti s pandemií koronaviru do 30. června. Zatím se s jeho fungováním počítá do konce roku. Resort chce také upravit stávající podmínky, například o rok prodloužit dobu splatnosti nebo zvýšit krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, proti dosavadním 80 procentům. Změny musí schválit vláda. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici.