Počet zahájených staveb bytů v ČR do konce července stoupl o 37 procent

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce července stavbu 8282 nových bytů v bytových domech, meziročně o 37,2 procenta více. Tempo růstu se zvýšilo z 26,8 procenta na konci června. Nejvíc jich bylo v Praze, kde do konce července jejich počet vzrostl o 32 procent na 3108. Počet zahájených staveb rodinných domů v ČR meziročně stoupl o 0,2 procenta. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).