Program COVID II začne ve čtvrtek, je v něm vyčleněno 1,5 miliardy korun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První kolo žádostí do programu COVID II bude zahájeno ve čtvrtek. Vyčleněno na něj bude 1,5 miliardy korun. Podnikatelé budou moci žádat u komerčních bank o úvěry od 10.000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Základní parametry programu byly zveřejněny na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Podpořeno by mohlo být až 7000 projektů za zhruba 20 miliard korun.