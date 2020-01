Televize Nova poslala mateřské CME téměř dvě miliardy

Vyplývá to z nové výroční zprávy TV Nova, píše deník E15 Premium. Upozornil také na to, že televize Nova poslala mateřské CME před prodejem skupině PPF téměř dvě miliardy korun. TV Nova se k účetním operacím ani výsledkům za minulý rok blíže nevyjádřila, píše web.

Z Novy do CME podle serveru putovalo minulý rok 1,35 miliardy korun v podobě vrácení části příplatku poskytnutého mimo základní kapitál a dalších 571 milionů bylo vyplacení podílu na zisku.

"Vrácení příplatku mimo základní kapitál, jakož i výplata dividend, jsou vcelku standardními operacemi před prodejem společnosti, které mohou vést například ke snížení vlastní kupní ceny. V případě přebytku hotovosti by totiž kupující mohl platit ´korunu za korunu´, aniž by to pro jednu nebo druhou stranu mělo nějaký efekt," uvedl partner v poradenské společnosti Moore Czech Republic Petr Kymlička. CME zmíněné transakce nekomentovala.

Příplatek mimo základní kapitál je součástí vlastního kapitálu. Podle Kymličky majitelé obvykle vkládají příplatek do společnosti, například když je potřeba zajistit dodatečné financování rozvojových záměrů a současně k tomu nelze použít cizích zdrojů. CME zmíněné transakce nekomentovala, píše E15.

CME je jednou z nejvýznamnějších mediálních skupin střední a východní Evropy. Celkem 30 televizních kanálů oslovuje 45 milionů diváků. V České republice drží CME přes společnost CET 21 licence na vysílání televizních stanic Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Nova 2, Nova Action, Nova Gold a Nova International. Součástí konsolidačního celku TV Nova je ještě například slovenská televize Markíza. Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera oznámila v říjnu převzetí celé CME. Transakce ještě stále čeká na schválení antimonopolních úřadů jednotlivých zemí a Evropské komise.