Bára Divišová předala štafetu jiným. Prezidentský duel Babiš vs. Pavel ještě ve dvou TV

První duel mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby neplánovaně proběhl v neděli ve vysílání České televize. Babiš původně pozvánku odmítl, na poslední chvíli ale přišel. V pondělí byl zase hostem večerního rozhovoru na televizi Nova, v úterý od této stanice dostal stejný prostor Pavel.

Oba rozhovory shodně sledovalo více než 1,1 milionu diváků. Moderátorka Bára Divišová po nich předala pomyslnou štafetu redakčnímu kolegovi Reyi Korantengovi, který povede závěrečný duel finalistů.

Nejprve ale bude mít oba zbývající uchazeče o Pražský hrad v jednom studiu Prima, která odvysílá Superduel na stanicích Prima a CNN Prima News od dnešních 20:15. Nova odvysílá svou relaci nazvanou Cesta na Hrad: Poslední debata zítra od 20:00.

V pátek už voliči vyrazí do volebních místností, hlas mohou odevzdat od 14 do 22 hodin a také v sobotu od 8 do 14 hodin.