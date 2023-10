Neuspěl Karel Janeček ani jiní stěžovatelé. ÚS ukončil přezkum prezidentských voleb

Soud se zabýval zejména stížnostmi lidí kolem nezaregistrovaného kandidáta Pavla Zítka, který měl v uplynulých dnech incident s policií. On sám chtěl dosáhnout zneplatnění zvolení Petra Pavla a opakování voleb. Stěžoval si například na údajné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek při výběru dodavatele programu pro strojové zpracování podpisů na peticích.

Na Ústavní soud se obracel kvůli vyřazení své osoby z prezidentské volby také miliardář a matematik Karel Janeček. Stěžoval si na usnesení Nejvyššího správního soudu (NSS), který zamítl jeho podání, v němž napadal výlučně proces registrace kandidátních listin. "I v tomto případě platí, tak jak soud setrvale judikuje, že v rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování nelze brojit proti vadám v registraci kandidátní listiny," uvedl soud na webu.

Janeček v únoru napsal, že cílem jeho stížnosti k NSS nebylo zneplatnění a opakování voleb. "Stížnost jsem podal, protože je to první nutný krok pro to, abych se následně mohl obrátit na Evropský soud pro lidská práva se stížností na postup českých orgánů. Bez vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků by to nebylo možné. Jde o nutný formální postup. Věděli jsme, že stížnost bude s pravděpodobností hraničící s jistotou zamítnuta," poznamenal na facebooku.

Prezidentské volby se konaly na začátku letošního roku, lidé v nich vybírali nástupce Miloše Zemana, který na Pražském hradě strávil dva mandáty, tedy deset let. Do druhého kola postoupili pozdější vítěz Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš. Pavla volilo 58,32 procenta hlasů.