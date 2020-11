Firma Danone kvůli koronakrizi propustí 2000 zaměstnanců, chystá další úspory

Dalším plánem je snížit sortiment výrobků v příštím roce až o 30 procent a přeměnit se na firmu více zaměřenou na lokální trhy.

Generální ředitel Emmanuel Faber se snaží přeměnit organizaci tak, aby se spíše než na produktové kategorie zaměřila na geografické zóny, a mohla tak lépe a rychleji reagovat na změny, které přinesla i současná pandemie.

We need to reinvent @Danone. That’s why we are announcing today a new organization. Local is a way to regain control over our food. The decisions we are announcing today will enable us to return very quickly to our profitable growth equation. https://t.co/dvQFS3P9tp