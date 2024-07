Japonsko poprvé po 20 letech vydává nové bankovky v nominálních hodnotách 10 000, 5 000 a 1 000 jenů

Poprvé za 20 let vydává Bank of Japan novou sérii bankovek. Nové bankovky v nominálních hodnotách 10 000, 5 000 a 1 000 jenů (přibližně 1440, 730 a 151 korun) přicházejí „s nejnovějšími bezpečnostními prvky, včetně 3D-hologramů“, jak prohlásil guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda. Bylo také vynaloženo úsilí na zlepšení „univerzálního designu“ bankovek. Bankovky byly v Japonsku dostupné od dnešního rána. Informuje zpravodajská služba NHK World.

Na bankovce 10 000 jenů je portrét Shibusawy Eiichiho, obchodníka z období Meidži (1868 až 1912), známého jako „otec japonského kapitalismu“. Na bankovce v hodnotě 5 000 jenů je vychovatel Tsuda Umeko, který žil do roku 1929, a bankovka v hodnotě 1 000 jenů zobrazuje zesnulého lékaře a bakteriologa Kitasato Shibasaburo z roku 1931. Na zadních stranách jsou obrázky tokijské stanice, japonské vinné révy vistárie a obrázky ze série dřevěných bloků „Třicet šest pohledů na horu Fuji" od umělce Katsushika Hokusai.

Navzdory trendu bezhotovostního placení je „hotovost bezpečnou platební metodou, kterou může používat kdokoli, kdekoli a kdykoli, a bude i nadále hrát významnou roli,“ říká Ueda.

