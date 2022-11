Cestujících do zahraničí po dvou letech ovlivněných pandemií přibývá

Letištěm Václava Havla v Praze prošlo letos od června do října šest milionů cestujících, přičemž v roce 2019 to bylo ve stejném období 9,2 milionu. Jen za červen až srpen letos letištěm prošlo 3,85 milionu lidí. Letiště podle jeho mluvčí Kláry Diviškové vzhledem k současnému vývoji očekává, že za celý rok 2022 odbaví 10,7 milionu cestujících. To je zhruba o dva miliony více, než byl původní odhad. Divišková ČTK řekla, že kvůli válce na Ukrajině letiště tento rok přišlo asi o 1,6 milionu pasažérů. V příštím roce letiště očekává 12,7 milionu odbavených cestujících. Kvůli covidovým uzávěrám minulý rok přes pražské letiště cestovalo asi 4,4 milionu lidí.

Letištěm Leoše Janáčka v Ostravě podle dnešní zprávy Evropské pojišťovny prošlo během letošního června až října 249.000 pasažérů. Proti roku 2019 bylo na 87 procentech provozu. Letiště Brno -Tuřany za celý rok 2019, který byl rekordním, odbavilo 544.000 cestujících, z nichž 376.000 využilo sezónní lety. Od začátku letošního roku do října pak letištěm prošlo 452.000 cestujících a na sezónní lety jich připadlo 372.000. "Dalo by se říct, že tuřanské letiště může slavit návrat k časům před příchodem pandemie koronaviru a předpokládáme, že do konce roku překročíme číslo 460.000 odbavených pasažérů," uvedla mluvčí brněnského letiště Lucie Mareš Heřmanská.

Oproti létům 2020 a 2021 měli letos Češi i větší zájem o cestovní pojištění. Podle zprávy Evropské pojišťovny byl počet škod o 71 procent vyšší než v roce 2019, nejvíce jich bylo v červnu. "Důvodem je i skutečnost, že během června jezdilo do zahraničí více starších lidí, jejichž zranění a léčení bývají náročnější," uvedl mluvčí pojišťovny Vlastimil Divoký. Dalším důvodem bylo větší zastoupení zájezdů do exotických zemí.

Evropská pojišťovna se zaměřuje na cestovní pojištění. Její mateřskou firmou je ERGO Reiseversicherung AG. Na evropském trhu působí 30 let.