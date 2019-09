Revoluce v mobilech: Ohebný Samsung Galaxy Fold jde do prodeje. Kolik bude stát?

Ve vybraných zemích, včetně Británie, Francie, Německa a USA, bude přístroj ve verzích pro sítě 5G a LTE. Termín zahájení prodeje v dalších zemích firma neuvedla.

Ohebný displej je součástí snahy o inovace na trhu chytrých telefonů, který je už nasycený. Samsung avizoval, že přijde s dalšími ohebnými přístroji.

V červenci firma uvedla, že učinila některé změny, včetně posílení pantů, které někteří recenzenti považovali za problematické, a že je připravena začít prodávat Galaxy Fold v září.

Galaxy Fold se otevírá jako kniha. Složený má úhlopříčku 4,6 palce (11,7 centimetru), po rozložení se změní v podstatě v malý tablet s úhlopříčkou 7,3 palce (18,5 centimetru).

We didn't just change the shape of the phone.

We changed the shape of tomorrow.



Introducing the Samsung Galaxy Fold.#GalaxyFold

Discover it now on https://t.co/DiQbEBKh4H pic.twitter.com/xMVn8f28f1