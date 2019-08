Saudi Aramco zvažuje vstup na tokijskou burzu, hodnota firmy je obrovská

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Saudi Aramco plánuje rozdělit svůj vstup na burzu do dvou fází. Kromě domácí saúdskoarabské emise, která by se měla uskutečnit ještě v letošním roce, zvažuje největší ropná společnost na světě mezinárodní nabídku akcií překvapivě na tokijské burze, napsal ve svém internetovém vydání deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.