Země G20 chtějí prodloužit úlevy k oddlužení chudých zemí

Země v dubnu schválily návrh pozastavit splácení dluhů do konce letošního roku. Toto období ale mohou prodloužit, protože pandemie zatím nevykazuje známky zmírnění. Výše pozastavené platby dluhů od letošního května do konce příštího roku by podle odhadů měla přesáhnout deset miliard USD (219,4 miliardy Kč).

Rozhodnutí by podle zdrojů mělo být dokončeno na setkání ministrů financí a centrálních bankéřů G20 v říjnu.

Odklad splátek dluhů by měl zmírnit fiskální zátěž zemí s nízkými příjmy a umožnit jim upřednostnit boj proti šíření viru. Úlevy se týkají 73 chudých zemí, jako je Afghánistán či Etiopie. Dosud si o ně požádalo 43 zemí.