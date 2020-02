Zemřel Bernard Ebbers (†78), figuroval v jednom z největších účetních skandálu v USA

Krach společnosti WorldCom v roce 2002 byl ve své době největším bankrotem v historii USA. Ebbers byl v roce 2005 za krach firmy odsouzen na 25 let vězení, do něhož nastoupil v září 2006. Byl shledán vinným ze zorganizování podvodu. Nakonec si odseděl 13 a čtvrt roku, propuštěn by v prosinci kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.

Ebbersův právník loni v září uvedl, že jeho klient má vážné zdravotní problémy, mimo jiné je slepý, trpí srdečním onemocněním a anémií a potřebuje pomoc při chůzi, jídle i oblékání. Zřejmě také trpěl demencí. Za necelý rok zhubl o více než 18 kilogramů.

Ebbers se narodil v Kanadě a jeho život byl původně učebnicovým příkladem amerického snu. Mladík, který se po střední škole živil jako vyhazovač a mlékař, získal bakalářský titul v USA jen díky basketbalovému stipendiu. Po škole se vydal do světa velkého obchodu. Po neúspěšném pokusu se sítí motelů přišla v roce 1983 myšlenka založit telekomunikační společnost. Vzápětí vznikla firma LDDS, od roku 1995 nazývaná WorldCom. Pro svoji tvrdost v podnikání byl nazýván dravec nebo predátor.

WorldCom se vymanil z režimu bankrotové ochrany v roce 2004 a přejmenoval se na MCI. Později firmu koupila společnost Verizon Communications.