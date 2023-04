Tržby majitele TikToku loni stouply o více než 30 procent

Kosatka, která od roku 1970 let bavila diváky při představeních v akváriu v Miami na Floridě, se po půlstoletí v zajetí dostane zpátky do volného oceánu. Majitel akvária se na neobvyklém kroku dohodl s ochránci zvířat a s filantropem, který bude náročný přesun do Tichého oceánu financovat.