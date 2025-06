"Je mi to líto." Primář z domažlické nemocnice poprvé stanul před soudem

Pro policii začal případ oznámením o násilném trestném činu. "V průběhu večera pak vyšlo najevo, že došlo ke dvěma vraždám, v jednom případě se jednalo o vraždu ve stádiu pokusu, v druhém případě pak došlo k dokonání trestného činu," uvedla v říjnu policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Skutků se měl dopustit muž, jehož profesi policie původně nespecifikovala. "V přesně nezjištěnou dobu, nejméně od pátku 18. do neděle 20. října, vstoupil do bytu v Plzni, který užívala poškozená osmadvacetiletá žena, s úmyslem ji usmrtit. Zraněním, které jí způsobil, pak přivodil její smrt. Poté v bytě v Třemošné, kde měl domluvenou schůzku se sedmatřicetiletou ženou, zde napadl i ji," sdělila mluvčí.

Podezřelý se následně pokusil o sebevraždu, při násilném vstupu do bytu v Plzni jej zadržela zásahová jednotka. Na místo následně dorazil výjezd krajských kriminalistů, který měl na starosti ohledání místa činu, zajištění důkazů či provedení výslechů. Následně bylo zahájeno trestní stíhání.

V pondělí se případ dostal k soudu, informoval o tom server novinky.cz. Výchozí situace je taková, že muž se přiznal k vraždě a k druhému případu uvedl, že nechtěl zabíjet. Podle obžaloby se chtěl pomstít milence za to, že o jejich vztahu řekla jeho manželce. Lékaři hrozí případně až výjimečný trest, tedy i doživotí.

Primář u soudu uvedl, že obžalobě rozumí, i když s jejím zněním nesouhlasí, a prostřednictvím obhájce dal najevo, že je přípraven přijmout přiměřený trest. "Nikdy jsem se nechoval nějak agresivně, nehádal jsem se, na nikoho nekřičel," hájil se. "Chtěl bych se omluvit za to, co jsem jí udělal, protože si to nezasloužila, je mi to nesmírně líto," řekl k vykonané vraždě.

Vztah s lékařkou započal v úvodu předloňského roku. K zavražděné si v den činu vydal, protože chtěl vědět, proč o vztahu informovala jeho manželku. Vzal si sekeru, kterou podle svých slov měl pro výstrahu. "Nebyla doma, čekal jsem na ni, napil jsem se vodky. Ptal jsem se, proč to udělala. Vysmála se mi," prozradil lékař, co předcházelo vraždě.

Následně se vydal za manželčinou přítelkyní, přičemž cestu si nepamatuje. "Chtěla, abych se zvednul a odešel. Já si chtěl povídat, jak mne mrzí, že jsem manželce ublížil. Měl jsem vztek, že mne nikdo neposlouchá," sdělil. Jak známo, ženu poté zneužil. Poté se vrátil na první místo činu, kde ho zastihla policie. V tu chvíli se pokusil podřezat.

Proces bude pokračovat v červenci, kdy proběhne výslech svědkyně. Veřejnost nebude přítomna. Na konci srpna se mají vyslýchat znalci.