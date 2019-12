Masakr jako ve FN Ostrava? Muž hrozil útokem na nemocnici v Uherském Hradišti

Aktualizováno 12:00 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Osmapadesátiletý muž ve čtvrtek odpoledne telefonicky vyhrožoval, že by se v nemocnici v Uherském Hradišti mohlo stát to, co v úterý ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Policie ho zadržela, dnes ho obviní z šíření poplašné zprávy, navrhne také jeho vzetí do vazby. V případě odsouzení hrozí muži jeden rok až pět let vězení.