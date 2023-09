Policie zastavila na hranicích se Slovenskem dodávku s 33 migranty

"Krátce před devátou hodinou zastavili jihomoravští policisté při náhodné kontrole u Hodonína nedaleko slovenských hranic bílou dodávku. Uvnitř bylo 33 migrantů, z toho deset dětí," uvedla policie. Dodala, že šlo o syrské občany.

"Zadržení migranti budou po neodkladném readmisním řízení nabídnuti k návratu na Slovensko," dodala policie. Převaděč je podezřelý z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

V září došlo v této oblasti k několika podobným případům. Jednoho převaděče se podařilo policistům zadržet poté, co utekl s dodávkou, ve které bylo 27 syrských migrantů, přímo na Hodonínsku. Na začátku tohoto měsíce byla další skupina syrských migrantů objevena u Prostějova. Podle policejních informací se tito lidé pohybovali z Slovenska do Německa poté, co převaděči píchli pneumatiku na svém vozidle.