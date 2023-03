Požár bytu na pražském Žižkově: Seniorka skončila v nemocnici

Oheň zasáhl byt ve čtvrtém patře domu v ulici Jana Želivského krátce po 21:00. Byt hořel v plném rozsahu, hasiči zasahovali v dýchací technice, uvedl Kavka v tiskové zprávě. "Z bytu byly zachráněny dvě osoby a předány do péče zdravotnické záchranné služby," doplnil.

Záchranáři podle Poštové dvěma lidem změřili hladinu oxidu uhelnatého. To je zdraví nebezpečná látka vznikající při hoření. "Žena ve věku 70 let byla k dalšímu vyšetření transportována do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," napsala mluvčí na twitteru.

Požár hasiči dostali pod kontrolu za několik minut, následovalo dohašování a rozebírání ohořelých částí vybavení bytu, uvedl Kavka. "Příčina požáru a rozsah škod jsou v šetření," doplnil.