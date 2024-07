LOH 2024: Po Horáčkové se představil i lukostřelec Li. V kvalifikaci skončil až jednašedesátý

Start šestadvacetiletého Adama Li byl prvním startem českého mužského lukostřelce na olympiádě po dlouhých 16 letech. Na svůj premiérový start však nebude úplně vzpomínat v nejlepším, jelikož dosáhl pouhých 627 bodů, což stačilo na poražení pouhých tří soupeřů. Proto tak na něj v 1. kole hlavní fáze olympijské soutěže vyšel jako soupeř Ind Dhiradž Bommadevar.

Sám Li si byl vědom, že svoji první účast na Hrách nezvládl úplně podle svých představ. "Nebyla úplně taková, jak bych si představoval. Provázely to všelijaké komplikace, takže to bylo takové nepříjemné. Musím říct, že to nebyl nejhorší výsledek, jaký jsem měl za letošní sezonu, ale určitě ne ten nejlepší. Bylo to takové všelijaké. Pak jsem zjistil menší závadu na luku, tak jsem si musel vyměnit luky. A ke konci jsem se z toho nedokázal vyhrabat," řekl k tomu konkrétně.

Lukostřelba – kvalifikace:

Muži: 1. Kim U-čin 686, 2. Kim Če-tok (oba Korea) 682, 3. Unruh (Něm.) 681, ...61. Li (ČR) 627

Mix: 1. Kim U-čin, Lim Si-hjon (Korea) 1380, ...25. Li, Horáčková (ČR) 1278 – nepostoupili do osmifinále