1200 měst ve všech 50 státech. USA otřásají protesty proti Trumpovi

Organizátoři nazvali sérii demonstrací „Hands Off“ (Pryč s rukama), přičemž kritizovali Trumpovu politiku v celé šíři – od sociálních a ekonomických témat po mezinárodní vztahy. Nálada mezi demonstranty byla jasná: odpor vůči prezidentově vizi Ameriky.

V New Yorku, Bostonu, Chicagu, Los Angeles či Washingtonu se podle BBC demonstrovalo proti řadě Trumpových rozhodnutí. Kromě celkového směřování země lidem vadily také nedávno oznámené celní tarify na dovoz z většiny zemí světa, jež vyvolaly i mezinárodní odezvu.

Například v Londýně drželi demonstranti štětku na záchod s podobiznou Trumpa. V Paříži nesli transparenty s nápisy jako „Postavme se tyranům“ či „Empatie je cesta“. Zaznívaly slogany „hands off Canada“, „hands off Greenland“ a „hands off Ukraine“ – narážky na Trumpovy sporné zahraničněpolitické kroky, včetně opakovaného zájmu o připojení Grónska a Kanady k USA.

V Bostonu protestovala i studentka práv Katie Smith, která zmínila případ turecké studentky Rumeysy Ozturk, zatčené maskovanými agenty poblíž univerzity Tufts. Video z jejího zatčení vyvolalo pobouření. „Buď se postavíš dnes, nebo tě vezmou zítra,“ řekla Smith. „Normálně nejsem typ na demonstrace.“

Ve Washingtonu se shromáždily tisíce lidí, aby si vyslechli projevy demokratických zákonodárců. Nejvíce zaznívala kritika vlivu miliardářů, především Elona Muska, který se stal Trumpovým poradcem a podle kritiků prosazuje drastické škrty ve státní správě.

Floridský kongresman Maxwell Frost ostře prohlásil: „Když kradete lidem, počítejte s tím, že lid povstane – u voleb i v ulicích.“

Pro Trumpa a jeho spojence byl uplynulý týden složitý. Vítězství republikánů ve zvláštních volbách na Floridě bylo těsnější, než očekávali. Ve Wisconsinu byl naopak zvolen demokratický soudce navzdory kandidátovi podporovanému Muskem.

Demokraté v obou případech vsadili na nespokojenost veřejnosti s Trumpovou politikou a Muskovým vlivem – a vyplatilo se.

Zatímco protestující po celé zemi skandovali svá hesla, prezident strávil den na golfovém hřišti ve svém resortu na Floridě a žádné veřejné akce neměl naplánované.

Podle průzkumu Reuters/Ipsos klesla Trumpova popularita na 43 %, což je nejnižší hodnota od začátku jeho druhého funkčního období v lednu. Jeho přístup k ekonomice schvaluje 37 % Američanů a jen 30 % je spokojeno s jeho řešením životních nákladů.

Další průzkum Harvard Caps/Harris sice ukazuje, že 49 % voličů Trumpovu práci schvaluje, ale je to pokles z předchozích 52 %. Přesto 54 % dotázaných stále věří, že je lepším prezidentem než Joe Biden.

Bílý dům vydal prohlášení, že Trump zůstává obhájcem programů jako Medicare a Sociální zabezpečení, zatímco Demokraté prý chtějí tyto programy otevřít i nelegálním migrantům, což by je podle republikánů mohlo finančně zruinovat.

Trumpův imigrační poradce Tom Homan na Fox News zmínil, že mu demonstrovali před domem v New Yorku. „Klidně ať si demonstrují před prázdným domem,“ řekl s tím, že takové akce jen zbytečně zaměstnávají policii. „Demonstrace nic nezmění.“

Přesto demonstranti věří, že jejich hlas má význam. „Ztrácíme demokratická práva,“ řekla jedna z účastnic protestu v DC jménem Theresa. Obává se škrtů ve státní správě, ale také o důchody a vzdělávání.

A i když prezident Trump v ten den raději odpaloval míčky než čelil kritice, z tisíců transparentů v ulicích zněl jednoznačný vzkaz: Lidé jsou nespokojení – a dávají to jasně najevo.