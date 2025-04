USA začaly vybírat 10% základní clo. Vydržte, vzkazuje Trump Američanům

Tato nová opatření se dotýkají i Velké Británie, Francie a deítek dalších zemí. Nejtíživěji však dopadají na Čínu, která ihned oznámila odvetná cla a podala stížnost k Světové obchodní organizaci (WTO). Peking podle BBC uvedl, že Spojené státy „zneužívají cla jako zbraň“ a podrývají „oprávněné hospodářské zájmy čínského lidu“.

Turbulence na trzích na sebe nenechaly dlouho čekat – všechny tři hlavní americké burzovní indexy v pátek prudce klesly, přičemž S&P 500 odepsal téměř 6 %, což byl nejhorší týden pro americký akciový trh od roku 2020. Podobný vývoj následoval v Evropě i Asii. Britský index FTSE 100 spadl téměř o 5 %, což je jeho nejhlubší pokles za posledních pět let. Výrazné propady zaznamenaly také burzy v Německu a Francii.

Zatímco Trump mluví o historickém obratu, v amerických městech se rozhořely protesty. Přes 1 200 demonstrací se uskutečnilo napříč zemí – od Washingtonu po New York. Lidé vyjadřovali nespokojenost nejen s ekonomickými opatřeními, ale také s rozsáhlými škrty ve státní správě a posilováním pravomocí výkonné moci.

Během vystoupení v Růžové zahradě Bílého domu Trump představil další kolo celních opatření, která mají vstoupit v platnost 9. dubna a mířit až na 50% cla na dovoz z „nejhorších narušitelů“ obchodní rovnováhy. Evropská unie má být nově zatížena 20% clem. Trump přitom opět odmítl možnost obnovení transatlantické obchodní dohody TTIP, kterou v prvním volebním období smetl ze stolu.

Zajímavý výrok přidal i miliardář Elon Musk, který v současnosti vede nově vytvořené Ministerstvo pro vládní efektivitu (Doge). Podle něj by celní spory mohly vést až ke vzniku „zóny volného obchodu mezi Evropou a Severní Amerikou“. Jeho poznámky zazněly během návštěvy v Itálii, kde se setkal s tamními vládními představiteli.

Reakce britského premiéra Sira Keira Starmera byla obezřetná, ale rozhodná. Podle Downing Street proběhla řada hovorů s evropskými lídry včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

„Oba státníci se shodli, že obchodní válka není v zájmu nikoho, ale zároveň nic nesmí být předem vyloučeno,“ stojí v oficiálním prohlášení. Oba politici rovněž vyjádřili obavy z širšího dopadu na globální ekonomiku a bezpečnost, zejména v jihovýchodní Asii.

Zavedení cel má okamžitý dopad i na průmyslové giganty. Britská automobilka Jaguar Land Rover například oznámila, že „pozastavuje veškeré zásilky do USA“, dokud nepřizpůsobí své obchodní modely novým podmínkám.

Zatímco Trump držel v ruce výtisk New York Post s článkem o Číně, Bílý dům zatím na vlnu demonstrací oficiálně nereagoval. Prezident zůstává přesvědčený o své vizi a na své platformě Truth Social vzkázal Američanům: „Nevzdávejte to. Nebude to lehké, ale výsledek bude historický.“