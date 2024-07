Olympiáda se za šest let vrátí do Francie. Známí jsou pořadatelé letních i zimních her až do roku 2034

Zatímco zimní olympijské hry v roce 2026 budou pořádat Italové v Miláně a Cortině d’Ampezzo, o čtyři roky později se jich zhostí opět Francouzi. „Prezident Macron a všechny zúčastněné strany projektu Francouzské Alpy 2030 dnes znovu potvrdili svůj plný závazek k zimním olympijským a paralympijským hrám 2030,“ prohlásil ve středu předseda MOV Thomas Bach.

Delegaci v MOV vedl sám francouzský prezident Emmanuel Macron. „Máme plnou důvěru v to, že Francie uspořádá vynikající ročník zimních olympijských her, a to se stejnou kreativitou, představivostí a vkusem, jaké nyní zažíváme v Paříži 2024,“ doplnil předseda MOV.

V roce 2034 zimní olympijské hry zamíří do Spojených států – po dvaatřiceti letech se vrátí do utažského Salt Lake City. Informovaly o tom New York Times. „Salt Lake City je již několik měsíců cílovým hostitelským městem pro rok 2034, protože klimatické změny, rostoucí náklady a problémy s infrastrukturou vedly MOV k tomu, aby opustil starý proces podávání nabídek a začal hledat vhodná hostitelská města, zejména pro zimní hry,“ píší Times.

Olympiáda se tedy vrátí do Francie i Spojených států po šesti letech. Letošní letní hry totiž pořádá Paříž, roku 2028 se přesunou za oceán do Los Angeles.