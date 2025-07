Diouf se konečně dočkal. Senegalský obránce přestupuje za rekordní sumu do West Hamu

O tom, že se oba celky na přestupu nakonec domluvily, informoval slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek pro televizi Oneplay sport. „Přijmuli jsme nabídku West Hamu. Dokud není podepsáno, může se stát cokoliv, ale dohodu máme,“ uvedl konkrétně a pokračoval: „Jednání byla obtížná, trvala dlouho.“

Významným krokem, díky kterému se dospělo k dohodě mezi oběma stranami, byla poslední výrazně vylepšená nabídka blížící se slávistickým představám. Ty se alespoň podle slov klubového předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka ze začátku minulého týdne točily okolo 20 milionů eur. Právě tato částka měla být onou poslední londýnskou nabídkou přesažena, alespoň podle italského novináře Fabrizia Romana. Ten informoval o fixní přestupové částce ve výši 22 milionů eur (zhruba 550 milionů korun). Společně s bonusy by tak celková suma mohla přesáhnout 25 milionů eur. „Přestupová částka? Je velmi zajímavá,“ neřekl k částce nic konkrétního Bílek. V případě potvrzení částky 25 mlionů eur a více by se jednalo o rekordní přestup z české ligy do zahraničí.

Bílek přestup Dioufa potvrdil před nedělním domácím přípravným zápasem s Drážďany, který sešívaní nakonec vyhráli 4:2 a na jehož konci naposledy na slávistický trávník nastoupil právě Diouf. Se Senegalcem se slávističtí fanoušci rozhodli rozloučit bouřlivým potleskem vestoje.

Bezprostředně po tomto svém posledním vystoupení v Edenu vedly Dioufovy kroky na letiště, odkud měl odletět do Londýna, kde by měl absolvovat nezbytnou lékařskou prohlídku, aby se tak mohl přestup finalizovat a aby se tak mohl stát po Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi dalším fotbalistou, který přišel do West Hamu ze Slavie.

Dodejme, že od doby, kdy se Diouf ve Slavii objevil poprvé (tedy před rokem a půl, kdy přišel za zhruba 2 miliony eur z norského Tromsö), nastoupil do 50 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil devět gólů a na další čtyři přihrál. Poslední sezóna 2024/25 byla z jeho strany vydařená a výrazně svými výkony dopomohl k mistrovskému titulu.