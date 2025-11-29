Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem

Po zápasech s Interem Milán (0:3), Atalantou Bergamo (0:0) a londýnským Arsenalem (0:3) se fotbalové Slavii ani na čtvrtý pokus nepodařilo vstřelit branku a s dalším svým soupeřem Bilbaem bezbrankově remizovala. Naposledy tak skórovala v rámci právě probíhajícího ročníku nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů v jejím úvodu, kdy remizovala doma 2:2 s Bodö/Glimt. Na svém kontě má v rámci hlavní ligové fáze tři body.
Jakkoli se od úvodního výkopu v pražském Edenu, na který se snášel sníh s deštěm, snažili slávisté o aktivitu a prolomit tak co nejrychleji gólové prokletí v Lize mistrů, byl to baskický celek, který se dostal do první větší příležitosti. Stalo se tak po šesti minutách minutách hry po chybě obránce Chaloupka na půlce hřiště, po níž se rázem hosté dostali do přečíslení dva na jednoho, přičemž Guruzeta předal zleva balón Sancetovi a ten z hranice šestnáctky se rozhodl zakončit. Tehdy se poprvé předvedl slávistický gólman Staněk, aniž by ještě věděl, co ho v zápase čeká. Na druhé straně přidal první slávistickou navštívenku Provod ve 12. minutě, bohužel zamířil těsně mimo.
První dějství toho moc zajímavého nepřineslo ani na jedné, ani na druhé straně a i kvůli prapodivným výrokům rozhodčího se jednalo v této části zápasu spíše o rozkouskovaný boj.
A tak se čekalo, zda bude v tomto ohledu druhý poločas lepší. Bohužel pro české fotbalové fanoušky hned úvodní minuty druhého dějství ukázaly, že Slavii nebude po zbytek zápasu čekat nic jednoduchého. Vždyť během prvních deseti minut druhého poločasu se uskutečnily hned tři přímé souboje Navarra-Staněk a pokaždé z toho vzešel výtečný slávistický gólman, přičemž se zaskvěl nejvíce při poslední hlavičce, kdy svým reflexem dal vzpomenout na někdejšího slávistického čaroděje Martina Vaniaka. Na narůstající tlak ze strany Bilbaa zareagovali domácí hned trojím střídáním v 55. minutě, kdy na hřiště přišli Kušej, Bořil a Holeš.
Prakticky záhy bylo znát, jak toto střídání slávistickou hru okysličilo. Chorý totiž tehdy zakončoval efektně nůžkami, případná přesná trefa, od které nebylo daleko, neboť byl míč zastaven na brankové čáře, by však neplatila, protože byl slávistickému forvardovi odpískán faul.
Postupem času se přeci jenom dařilo domácím snažili znepříjemňovat závěr zápasu a v 81. minutě tak nebyl daleko od gólového úspěchu Chaloupek, jenž i navzdory těsnému bránění Boiroa prodlužovaný centr poslal jen těsně nad branku, když se pokoušel zakončovat střelou na zadní tyč. Duel nakonec skončil tak typickým způsobem pro tento zápas, který jinak mnoho krásy nepřinesl, opět rozkouskovaným bojem, bez jakékoli střelecké možnosti.
"Moc šancí jsme neměli. Soupeř ukázal kvalitu, moc nás do ničeho nepustil. V první půli to byl hodně vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme nedohráli nějaké situace ze strany," komentoval zápas po závěrečném hvizdu kouč Jindřich Trpišovský, který tak uznal, že na vítězství to moc nebylo. "V druhé půli na nás Bilbao trochu vlétlo. Měli jsme čtyřminutovou pasáž, kdy nás podržel Jindra Staněk. Podařilo se nám to zastavit střídáními. Zbytek zápasu byl zase takový, že se týmy už moc do ničeho nepouštěly. Škoda toho rohu na konci, kdy jsme byli blízko ke gólu. Ale bylo by to štěstí. Dali jsme tomu dnes maximum, ale v ofenzivě jsme se do moc situací nedostali," pokračoval.
Slávisty nyní ve zbytku ligové fáze Ligy mistrů nečeká nic jednoduchého, neboť v prosinci je čeká venkovní zápas s Tottenhamem, v lednu ještě pak domácí utkání s Barcelonou a na závěr se venku utkají s kyperským Pafosem.
Konečný výsledek zápasu ligové fáze fotbalové Ligy mistrů UEFA (25.11.2025):
Slavia Praha – Athletic Bilbao 0:0
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedelis (všichni Lit.) – Ruperti (video, Niz.). ŽK: Provod, Chorý, Trpišovský (trenér) – Guruzeta, de Galarreta, Paredes, Valverde (trenér). Diváci: 19 169
Sestavy:
Slavia: Staněk – Moses, Zima, Chaloupek, Mbodji (55. Bořil) – Zafeiris (79. Chytil), Sadílek – Douděra (55. Holeš), Provod, Sanyang (55. Kušej) – Chorý. Trenér: Trpišovský
Bilbao: Simón – Areso (79. Lekue), Vivian, Paredes, Boiro – de Galarreta (64. Jauregizar), Rego – Berenguer (58. N. Williams), Sancet (58. Sánchez), Navarro – Guruzeta (79. Gómez). Trenér: Valverde
