Přes WhatsApp se s ním spojila údajná Scarlett Johansson. Muž naletěl podvodníkům

V prvním případě sehrála svou roli komunikační aplikace WhatsApp, jejímž prostřednictvím byl na začátku května kontaktován devětačtyřicetiletý muž. Na druhé straně se mu představila známá americká herečka Scarlett Johansson s nabídkou koupě fanouškovské karty za 2500 dolarů. Muži bylo na oplátku slíbeno, že bude každý měsíc dostávat rovnou 5000 dolarů.

"Poškozený uvěřil, peníze si půjčil a poslal na daný účet. S herečkou dál komunikovali a po nějaké době mu skutečně objednaná karta přišla, společně s kartou kreditní od nejmenované banky. Muž zjistil, že na kreditce je necelých pět milionů dolarů, a tak se pokusil opakovaně převést dvacet tisíc dolarů na svůj účet. Peníze mu však nedorazily," sdělil mluvčí policie Jan Rybanský.

Muž se proto pokusil kartou uhradit nákupy, jenže došlo jen k jejímu zablokováni. "Poškozený byl tak nucen poslat tisíc dolarů právnímu zástupci herečky, aby mu byl účet odblokován. Tato situace se několikrát opakovala, a ačkoli muž platit kartou nemohl, a peníze na účet nechodily, opakovaně posílal tisíce dolarů na její odblokování," uvedl mluvčí s tím, že celková částka měla činit 150 tisíc korun.

Komunikace s domnělou herečkou probíhala do poloviny srpna, kdy bylo domluveno, že poškozený odletí do New Yorku. Po koupi letenek, za které dal přes 10 tisíc korun, mu však bylo řečeno, ať nikam nelétá. Tentýž muž přišel ještě o necelých deset tisíc, když uvěřil nabídce výhodného investování s možným ziskem až půl milionu korun.

Po druhém případu se muž obrátil na policii, kde na výslechu přiznal, že se dostal do finančních dluhů. Podle svých slov v obou případech nepoznal, že by mohlo jít o podvodné jednání.