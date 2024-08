Schovávali se za dobročinnost. Dva muži z lidí lákali peníze na nemocné děti, nabyli téměř sedm milionů

Komisařka oddělení hospodářské kriminality Opava po rozsáhlém šetření zahájila trestní stíhaní dvou mužů ve věku 32 a 28 let, které se týká podvodu.

Vyšetřování probíhalo už od loňského roku, kdy kriminalisté získali podnět o možném podvodném jednání z Generálního ředitelství cel Ostrava. „Obsahem bylo podezření, že údajná nezisková společnost má z lidí pod záminkou lákat peníze. Začalo dlouhé a složité prověřování, během kterého kriminalisté shromažďovali důkazní materiály,“ přiblížila mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Dodala, že se jednalo o velmi sofistikovanou činnost. „Princip všeho spočíval v tom, že pod smyšlenou záminkou měli volat lidem a žádat je o finanční příspěvky na různé sbírky a dobročinné účely. Legendy byly velice podobné, zaměřené především na kruté osudy lidí, zejména dětí. Ať už to byly dětské domovy, onkologicky nemocné děti, tak i potřeba financí na operace do ciziny. Jednoduše smyšlené příběhy, které působily na city poškozených,“ vylíčila mluvčí.

Oba zatčení „motivovali“ své zaměstnance k získání maximálního počtu „dárců“ – tedy podvedených. Za jednoho získávali provizi 300 korun. „Takových obchodů proběhlo denně desítky. Příspěvky měla společnost postupně navyšovat. Na počátku se jednalo o částku kolem 1300 korun, později téměř 2000 korun. Pokud volající s příspěvkem souhlasil, byl mu prostřednictvím přepravní společnosti zaslán dárek v podobě například srdíčka, stromečku či andělíčka, a to v hodnotě několika málo korun. Za tento však dárce zaplatil dobírku ve výši domluveného příspěvku,“ shrnula Michalíková.

Muži nakonec založili hned několik projektů. „Díky důslednému prověřování, důkladné operativní činnosti trvající doslova stovky hodin, výslechům desítek osob, vyhodnocení veškeré dostupné dokumentace a také spolupráci s kolegy z jiných krajů, nad podezřelými spadla pomyslná klec,“ dodala mluvčí.

Obvinění se nezákonně obohatili o bezmála sedm milionů korun, v omyl uvedli nejméně 3700 lidí. Pouze 70 tisíc korun poukázali na platformu, která se „dobročinnými sbírkami“ měla zabývat. „Část získaných peněz měli použít k zaplacení nájmů, zaměstnanců, ale většinu financí si měli nechat pro svoji potřebu k ‚bohémskému stylu života‘,“ doplnila Michalíková.

Případ si nyní vezmou do gesce krajští kriminalisté v Ostravě. Policie nabádá k opatrnosti. „Nespěchejte, vždy je dobré si sbírku vyhledat a ověřit si její pravost. Zadejte si do vyhledávače název, čtěte články a zmínky v médiích nebo recenze – to by vám mělo napovědět, zda se jedná o důvěryhodnou společnost. Vše by mělo být transparentní, jak společnost, tak i účet. Ověřte si, zda fotky u samotné sbírky nepocházení z fotobanky nebo z jiné organizace,“ vyjmenovala mluvčí.