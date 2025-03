Známý soudce se našel. Policie ho prověřuje kvůli možné zpronevěře

Kafka se ztratil v úterý 4. března, nicméně rodina se na policii obrátila až o čtyři dny později. Podle zdroje webunovinky.cz odcestoval do zahraničí s tím, že ho čeká vyšetřování kauzy afghánského zločineckého gangu. Zmíněný server nicméně píše, že se chtěl přesunout do některé z exotických zemí, kam by na něj české orgány nedosáhly.

Zdroj webu tvrdí, že soudce získal podle zjištění policistů minimálně deset milionů korun od blízkých. Spekuluje se ale i o násobně vyšší částce. Policie jej měla zadržet v zahraničí a nyní už provádí výslechy.

Policie se k okolnostem případu nevyjadřuje. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej řekl webu novinky.cz, že Kafka již není veden v databázi pohřešovaných. Mluvčí kroměřížské policie Radomír Šiška pak pouze potvrdil, že si věc převzala právě NCOZ.

O pátrání informoval v sobotu moderátor Událostí Josef Kvasnička. "Metanol, lihová mafie, masová vražda v Uh. Brodě nebo slovenský vyděračský gang. Roman Kafka coby státní zástupce dozoroval zásadní causy překračující hranice Zlínského kraje. Je v databázi pohřešovaných," napsal novinář na sociální síti X.

Kvasnička dále zmiňoval, že Kafka naposledy působil jako soudce Krajského soudu v Brně. Posléze ale vyšlo najevo, že soudce v uplynulých dnech rezignoval na svou funkci, ve které měl skončit k poslednímu červnovému dni. V zaměstnání také čelil kárnému řízení pro porušování povinností.