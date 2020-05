Černá Dahlia. Nejznámější nevyřešená vražda na světě dodnes fascinuje Hollywood.

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

V roce 1947, 15. ledna, šla Betty Bersingerová se svou dcerou po ulici. Na protější straně ulice si všimla krejčovské figuríny a přešla s dcerou na druhou stranu. Krátce na to poznala, že je to ženské tělo, které bylo nahé a rozpůlené v pase. Betty utíkala domů a zavolala policii. Policie tělo identifikovala jako Elizabeth Shortovou, která do dějin vstoupila jako Černá Dahlia.