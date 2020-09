Dánská královská rodina má dostat vyšší apanáž navzdory koronakrizi. Jde o miliony

Návrh rozpočtu na příští rok představil v parlamentu ministr financí Nicolai Wammen. Podle něj by měla roční apanáž osmdesátileté dánské královny vzrůst v příštím roce na 89,3 milionu dánských korun (315 milionů Kč). Zhruba 1,3 milionu dánských korun (4,6 milionu Kč) z celkové částky určené královně dostane její sestra Benedikte. Margrethe II. tak zbude "jen" 88 milionů.

Korunní princ Frederik by měl podle návrhu rozpočtu dostat 22 milionů dánských korun (77,7 milionu Kč) místo letošních 21,6 milionu. Zhruba 2,2 milionu z částky vyhrazené Frederikovi má připadnout jeho manželce, princezně Mary.

Zbytek královské rodiny ale podle dánské stanice TV2 dostane v příštím roce celkově asi o dva miliony dánských korun méně než letos. Souvisí to především s tím, že hraběnka Alexandra, bývalá manželka druhorozeného syna dánské královny Joachima, se své apanáže dobrovolně vzdala. Učinila tak poté, co její nejmladší syn Felix, kterého má s Joachimem, dosáhl letos v červenci věku 18 let.