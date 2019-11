Existuje recept na úspěch v životě? Nikdy neusínejte na vavřínech

— Autor: EuroZprávy.cz

Úspěch, to je spokojený život a často je jeho podpůrným pilířem kariéra. Vaše kariérní dráha začíná už na škole a její vývoj je do značné míry ovlivněn tím, jak budete přistupovat k sebevzdělávání a dalšímu zdokonalování svých schopností. Kariéra je dnes pro mnoho lidí velmi důležitá součást spokojeného života a není se čemu divit. Čím lepší totiž máme pracovní pozici, tím můžeme dosáhnout lepšího společenského postavení a dostat od života přesně to, co od něj očekáváme. (PR článek)