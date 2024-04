Dovolená se blíží. Kde na ni vzít, když nejsou peníze?

Jak řešit dovolenou, když nejsou peníze?

Pořádná dovolená, zvlášť, když už třeba máte rodinu, dokáže udělat řádný průvan v peněžence. Když se k tomu během roku přidají ještě nějaké nenadálé výdaje, jen těžko se hledají další finance kvůli spoření na dovolenou. Pojďme si ukázat, že všechno má své řešení. Podívejte se na pár tipů, jak ušetřit:

Zvolte si méně turistické destinace: místo drahých a přeplněných letovisek se zaměřte na méně známá místa. Můžete objevit skryté klenoty a zažít autentickou atmosféru dané země.

Cestujte mimo sezónu: ceny ubytování a dopravy jsou mimo hlavní sezónu mnohem nižší. Navíc se vyhnete davům turistů a užijete si mnohem víc.

Využijte couchsurfing nebo workaway: tyto platformy vám umožní ubytovat se zdarma u místních obyvatel výměnou za pomoc s domácností nebo jiné aktivity.

Cestujte na kole nebo stopem: to je skvělý způsob, jak se aktivně seznámit s krajinou a ušetřit za dopravu. Ovšem není bezpečný v každé zemi.

Ubytujte se v hostelu nebo kempu: hostely a kempy jsou levnější alternativou k hotelům. Navíc se v nich seznámíte s dalšími cestovateli a navážete nová přátelství.

Vařte si sami: stravování v restauracích může být drahé. Nakupujte si potraviny v supermarketech a vařte si sami.

Využijte turistické karty a slevy: mnoho měst a turistických atrakcí nabízí slevy pro studenty, seniory, rodiny s dětmi atd.

Zorganizujte si výlety na vlastní pěst: vynechte drahé organizované výlety nebo vyberte jen jeden a zbytek si naplánujte podle sebe.

Můžete také vyměnit své domovy s přáteli, kteří žijí v zahraničí nebo klidně i jen na druhém konci ČR, účastnit se nějakého dobrovolnického projektu a rozhodně se vyplatí sledovat slevové portály, hledat akční nabídky. Tak můžete získat letenky a ubytování doslova za hubičku.

Pokud vás trápí malé peníze, myslete na to, že nejlepší dovolená je ta, na kterou se nejvíc těšíte. Důležité je trávit čas s blízkými a užít si společných zážitků. Hlavně mít s sebou dobrou náladu a otevřenou mysl.

Půjčka jako řešení?

Na dovolené se dá výrazně ušetřit, ale někdy se bez finanční injekce stejně neobejdete. Pokud celý rok tvrdě pracujete, a právě nyní jste se krátkodobě ocitli v tísni, byla by škoda o zasloužené volno přijít. V takovém případě může i půjčka vyřešit váš problém. Můžete si vybrat výši půjčky i dobu splácení (většinou) a existuje mnoho poskytovatelů s různými půjčkami, ze kterých můžete vybírat. Což bývá také kámen úrazu, abyste nevybrali špatně. Bezpečné je vybírat přes půjčkové srovnávače, jako je web Finbino . Ty už vybrané poskytovatele mají prověřené a nemají v nabídce nikoho, kdo by nebyl bezpečný.

Častou možností je kontokorent neboli povolené přečerpání do mínusu u banky. To vyřídíte online ve svém internetovém bankovnictví. Většinou tam máte už nějakou předschválenou částku. Když peníze vyberete a brzy zase vrátíte, není to nejhorší varianta. Úrokové sazby ale nejsou právě malé a počítají se z vybrané částky. O něco lepší je na cestování kreditní karta, kterou nabízí banky i nebankovní společnosti. Mívá poměrně dlouho bezúročné období, jsou s ní spojené různé výhody a slevy u vybraných poskytovatelů a v zahraničí funguje jako běžný platební prostředek. Dovolenou můžete pořídit také na splátky, kdy zaplatíte nějakou částku na začátku a zbytek v pravidelných splátkách. Na drahé a exotické dovolené můžete využít spotřebitelský úvěr. Ovšem myslete na to, že ten už budete splácet dost dlouho i v době, kdy euforie z cesty už dávno vyprchala a vám jen každý měsíc z účtu odchází další splátka. Hodně zvažte, zda si brát větší částky a raději nepočkat, až na vysněnou cestu našetříte.

Ilustrační foto Foto: pexels.com

Samostatnou kapitolou jsou různé krátkodobé a online nebankovní půjčky. Ty se mohou hodit jako rychlá a snadná finanční injekce v případě nutnosti, protože je získáte doslova na pár kliknutí a šanci mají i problémovější klienti, kteří by jinak půjčku nedostali. Mají ovšem poměrně tvrdé podmínky, co se týká splácení. Zpravidla musíte půjčenou částku vrátit v krátko době (často 30 dnů) i s poplatky a úroky. Výhodou je, když využijete první půjčku zdarma, kdy vracíte jen částku, kterou jste si půjčili. I tak je to ale dost tisíc, které vám pak z výplaty odcestují. Hodně dobře si proto spočítejte, zda zvládnete takovou sumu zaplatit. Aby vám později dovolená spíš nezhořkla. Sankce a úroky z prodlení nejsou zanedbatelné. Naštěstí se to příliš nestává, protože Češi si na dovolenou půjčují celkem neradi .

Důležité je:

Půjčit si jen tolik, kolik skutečně potřebujete.

Důkladně si porovnat nabídky různých poskytovatelů půjček.

Seznámit se s podmínkami půjčky a splátkovým kalendářem.

Půjčku zodpovědně splatit.

Dovolená nemusí být drahá. S trochou plánování a kreativity si můžete užít krásné volno i s nízkým rozpočtem. A pokud je váš rozpočet tak nízký, že vám k odpočinku zavřel dveře, půjčka je může zase otevřít. Mějte ale na paměti, že je to závazek, ke kterému je nutné přistupovat zodpovědně.