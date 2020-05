Ignác Filip Semmelweis: Objeviteli hygieny by měl být vděčný celý svět. On se kvůli ní pomátl

Průkopník v oblasti hygieny Ignác Filip Semmelweis byl maďarský porodník, který zkoumal příčiny epidemií horečky omladnic v nemocnicích. Horečka omladnic, také se jí říká poporodní horečka, napadala ženy po polovině 19. století a byla nejčastější příčinou úmrtí žen po porodu.

Maďarský porodník pracoval ve všeobecné nemocnici ve Vídni od roku 1844. Nemocnice měla dvě oddělení a Semmelweis si všiml, že na prvním oddělení, kde pracují pouze porodní asistentky byla úmrtnost mnohem nižší než na oddělení druhém, kde působili lékaři a studenti medicíny. To vedlo k tomu, že ženy měly takový strach z hospitalizace na druhém oddělení, že raději rodili na ulicích.

Lékaři se domnívali, že je infekce způsobena jedovatými plyny ve vzduchu, ale to Semmelweis nepřipouštěl, protože oddělení byla těsně vedle sebe. Druhé oddělení se ovšem nacházelo i vedle pitevny, kde lékaři a studenti prováděli pitvy. Semmelweis zjistil, že lékaři a studenti, kteří prováděli pitvy, jen přešli vedle do místnosti a rodili děti.

Maďarský porodník tušil, že by mohla existovat souvislost, ale teorie se mu potvrdila, až smrtí kolegy Jakoba Kolletschka (Jakuba Kolečka), česko-rakouského patologa a soudního lékaře. Ten zemřel na sepsi poté, co byl medikem říznut při pitvě skalpelem. Semmelweis provedl rozbor krve a zjistil, že příčinou úmrtí byla infekce, která způsobuje poporodní horečku. Utvrdil se tak v příčině tehdy častého úmrtí žen po porodu.

Od té doby Semmelweis vyžadoval po lékařích a medicích, kteří prováděli pitvu, aby se vždy umyli chlorovým vápnem a úmrtnost rodiček ihned poklesla. Problém nastal, když maďarský lékař představil svůj revoluční objev v lékařské komunitě ve Vídni. Jeho teorie se setkala s odporem, převážně u starších kolegů, kteří odmítali připustit, že smrt pacientek je jejich vina a poté byl Semmelweis propuštěn.

Musel se přestěhovat do Budapešti kde znovu aplikoval mytí rukou u všech lékařů před léčbou pacientů. Míra úmrtnosti opět klesla, ale pořád se mu nepodařilo přesvědčit ostatní lékaře. Snažil se svou myšlenku propagovat, ale stále narážel na nepřátelství, a dokonce i na výsměch od svých kolegů. To mělo neblahý vliv na jeho psychiku.

Začal trpět depresemi a psal agresivní dopisy svým oponentům. Jeho změny chování gradovali až do roku 1865, kdy byl nalákán do psychiatrické léčebny pod záminkou bezpečnostní kontroly nového zařízení. Semmelweis se nevzdal bez boje a na následky toho zemřel ve svých 47 letech, dva týdny poté co ho uvěznili.

Lékařská komunita přijala Semmelweisovu teorii až 20 let po jeho smrti a dnes každý lékař na světě musí dodržovat hygienické normy stanovené právě jednoduchým objevem maďarského porodníka Ignáce Filipa Semmelweise.

V současné pandemické době, je hygiena základní kámen, který zachránil nespočet životů před onemocněním COVID-19 a to jen díky jednomu lékaři, který bojoval za své přesvědčení až do konce svého života.