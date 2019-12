Hrad Buchlov: Jak se z pohanského božiště stal královský hrad?

— Autor: Lukáš Slabý / EuroZprávy.cz

Hrad Buchlov je už z dálky poutající dominantou v širokém údolí Dolnomoravského úvalu. Zdá se, že počátky tohoto místa spadají již do nejstarších dějin našich zemí. První písemná zmínka o hradě hovoří o roku 1300. Stavebně-historický rozbor však klade vznik hradu již do 1. poloviny 13. století. Legenda o jeho názvu pak sahá až do pohanských časů.