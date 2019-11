Marek Eben nemá v televizi co dělat? Po drsném útoku na moderátora to schytal Šíp a Kraus

"Nejoceňovanější moderátor Marek Eben začíná pomalu patřit do starého železa. Děje se to už několik let a vrcholí to v jubilejní, desáté řadě televizní soutěže StarDance. Marka Ebena široké publikum pokládá za vzor kultivovanosti a noblesy, neboť jeho vtipy nikdy nejsou úplně prvoplánové, podpásové či vulgární. To ale bohužel neznamená, že jsou nápadité, objevné, trefné, či dokonce – lze-li to o vtipech říct – „správné“. Existuje bezpočet případů, kdy za laskavě znějícím tónem jeho otázek a komentářů probleskuje hloupý sexismus, projevující se třeba v okázalém hodnocení vzhledu žen," píše v úvodu svého komentáře kritik.

Tvrdí, že Eben je klišovitý macho, který "nedělá humor z ničeho jiného než z toho, že bere něčí jména nebo názvy filmů při vystoupení na festivalu v Karlových Varech a z nich odvozuje, jaký by měl dotyčný člověk nebo film být a jak by se měl případně jmenovat jinak."

Jako příklad na svém webu jestevetsikritik.cz zmínil například nejpopulárnějšího youtubera na světě, který je PewDiePie. Jeho jméno Eben přeložil následovně: "Pew znamená kostelní lavice, die je umřít a pie je dort. Takže je to prostě chcíplý dort v kostelní lavici." Jak ale upozorňuje kritik, ve skutečnosti je Eben daleko od pravdy. Už jen proto, že die není umřít a pie není dort. Jeho jméno tak ve skutečnosti vyjadřuje něco úplně jiného.

"Skutečná potíž je, že Ebenův zdánlivě inteligentní humor, který nás má povznášet nad absurditu světa, je nyní hlavně humor pro lidi, kteří se nechtějí orientovat v moderní době. Podobnou strategii u nás volí i další moderátoři – Karel Šíp a Jan Kraus, kteří si neustále hrají na hloupé, ale fakticky se svým naznačováním vlastní naivity a velkým odstupem od hostů chtějí vysmát nejen „zmatenému mládí“, ale i jakékoli životní originalitě a alternativě," tvrdí filmový expert.

Tvrdí, že všichni tři moderátoři používají laciný humor, který si publikum nezaslouží. "Ebenova noblesa, Šípova lehká popletenost i Krausova otrávenost jsou výrazem téhož přístupu k životu: já jsem starý muž, nepotřebuju nic vědět, ale o svou ignoranci se rád podělím a vy mi za to tleskejte," dodává s tím, že jediný, kdo se blíží západnímu stylu moderování, je Leoš Mareš.

"Zůstává samozřejmě otázka, jakou poučenost a brilanci očekáváme od superkonvenční show typu StarDance, která přebrala štafetu nejmaloměšťáčtějšího televizního pořadu po vyhlašování Miss. Jenomže, když pořad neumožňuje moderátorům dělat nic jiného, než laskavě vtipkovat na téma něčího vzhledu a jména, případně dělat topornou stafáž jako Tereza Kostková Marku Ebenovi, je načase říct – už to ukončete. Klidně nechte lidi tančit, ale nekomentujte to, neptejte se a vyřešte to produkčně jinak," dodal kritik.