Řeč těla. Co o vás prozradí pozice nohou, když sedíte?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Řeč těla nám často může sdělit více, než co dokážou slova. Pro vytváření vztahů je to neuvěřitelně důležitý nástroj, neboť většina emocí se vyjadřuje neverbálním způsobem. Když jsme tedy v kontaktu s dalšími lidmi, vyjadřujeme tělem mnohem více, než bychom mohli říci vlastními slovy. Nejde o to, co přesně říkáme, ale o to, co cítíme, když to říkáme. Píše to italský deník La Repubblica.