Stromek bez ozdob, jako dárek jablko. Jak slavili Vánoce naši předci?

Z nepálského vězení byl dnes ráno po téměř 20 letech propuštěn mnohonásobný zločinec a odsouzený vrah Charles Sobhraj. Osmasedmdesátiletý Francouz přezdívaný Had, o němž vznikl stejnojmenný seriál na streamovací službě Netflix, má podle policie na svědomí až 20 vražd západních turistů spáchaných v 70. letech minulého století v Asii. Sobhraj dnes nastoupil do letadla, které míří do Francie; podle agentury Reuters to potvrdil personál letiště v Káthmándú.