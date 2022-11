Svět zřejmě už překročil hranici 8 miliard obyvatel, míní odborník

Kvůli zdražování hodlá bezmála polovina Čechů snížit své výdaje, nejčastěji za zábavu, restaurace či volnočasové aktivity. Zhruba čtvrtina lidí si chce najít další zaměstnání a desetina změnit práci. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Patron GO mezi uživateli její aplikace od 18 do 50 let. Na své úspory plánuje sáhnout jen pět procent dotázaných.