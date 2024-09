PŮVODNÍ ZPRÁVA | Nový trend v bydlení nabírá na popularitě. Je ale třeba zvážit mnoho faktorů, upozorňují experti

„Je pravdou, že energeticky úsporné bydlení, pasivní domy, mají své výhody, ale je to samozřejmě otázka peněz. Většina populace toto vůbec neřeší, lidé jsou rádi, že mají vůbec nějaké bydlení,“ vysvětlila mluvčí Raiffeisenbank Martina Kotasová pro EuroZprávy.cz.

Připustila ale, že pasivní domy a energeticky úsporné budovy jsou v Česku stále populárnější. „Energeticky úsporná budova však musí mít dobrý nápad a myšlenku a musí být správně dotažená za místních podmínek. Stejná stavba v jiných podmínkách vůbec fungovat nemusí,“ upřesnila.

Podle ní je třeba zvážit hned několik záležitostí, co se týká nákladů a následných výhod. Jako první jsou samozřejmě počáteční náklady na stavbu. „Nízkoenergetické domy často znamenají vyšší investice při pořízení, protože jejich stavba vyžaduje speciální materiály a technologie, které minimalizují energetické ztráty, jako jsou například izolace, nízkoenergetická okna, či technologie využívající obnovitelné zdroje energie,“ popsala Kotasová.

„Na druhé straně, nízkoenergetické domy mají obecně nižší provozní náklady, protože spotřebují méně energie na vytápění, chlazení a provoz domácnosti. Tyto úspory mohou časem vyvážit vyšší počáteční investici,“ dodala.

Nízkoenergetické domy mají důležitý vliv na komfort a zdraví. „Nízkoenergetické domy často nabízejí lepší kvalitu vnitřního prostředí, díky lepšímu systému větrání a lepší izolaci, což může přispět k lepšímu zdraví a komfortu jejich obyvatel. I když to může být těžké kvantifikovat, je to důležitý aspekt při rozhodování. Je třeba přihlížet ke konkrétním potřebám a situaci budoucího uživatele,“ upřesnila.

S tím, že investice do nízkoenergetických domů a bytů jednoznačně přináší dlouhodobé úspory a zvyšují energetickou nezávislost, souhlasí člen představenstva ČSOB Hypoteční banky Miroslav Zetek. „Takové bydlení pak nejen snižuje náklady na energie, ale také chrání před možnými krizemi a přispívá k ochraně životního prostředí, což by mělo být přirozeným závazkem každého z nás. A je to také klíčovým závazkem skupiny ČSOB,“ vylíčil pro EuroZprávy.cz.

„Vidíme však, že tento přístup oceňují i naši klienti – už každá třetí nová hypotéka v ČSOB Hypoteční bance je určena na financování úsporného bydlení, což jednoznačně potvrzuje rostoucí zájem o udržitelné a odpovědné řešení bydlení,“ doplnil Zetek.

Cenu takového bydlení ovlivňuje mnoho faktorů. „Každý dům je jiný. Doba vzniku, místo, kde byl postaven, peníze, které do něj byly vloženy, i naše návyky a chování – to vše určuje, kolik nás bude bydlení ročně stát. Náklady na bydlení, elektřinu, vodu a paliva tvoří v průměru okolo 25 % pravidelných měsíčních výdajů domácností v České republice,“ přiblížil.

Důležitou roli hrají mladí lidé do 36 let. „Mladí do 36 let jsou obecně silnou skupinou klientů. Například v ČSOB Hypoteční bance uzavřeli prvním pololetí 50 procent všech hypoték. Vnímáme také, že je nízkoenergetické bydlení v této skupině opravdu trendem, více se o něj zajímají, přemýšlejí nad budoucností v dlouhodobějším měřítku, více se zajímají obecně o udržitelnost a možnosti, jak k ní přispět,“ shrnul Zetek.

Jak Raiffeisenbank, tak ČSOB motivují své klienty k investici do energeticky úsporného bydlení. Mluvčí první jmenované banky Kotasová popsala oblasti, kde může nízkoenergetické bydlení znamenat úsporu.

„Energeticky úsporné domy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly potřebu vytápění a chlazení. Používají izolace, energeticky efektivní okna, a často mají také design, který maximalizuje přírodní světlo a teplo. To znamená, že majitel domu by měl výrazně ušetřit na nákladech na energii,“ uvedla.

Dalším faktorem je úspora vody. „Mnoho nízkoenergetických domů také využívá systémy pro úsporu vody, jako jsou šetrné toalety, sprchové hlavice a kohoutky, i systémy pro sběr a využití dešťové vody. To může vést k výrazné úspoře na nákladech za vodu,“ doplnila Kotasová.

Důležité jsou také úspory na opravách. „Energeticky úsporné domy jsou často postaveny s použitím kvalitních, trvanlivých materiálů, které vyžadují méně údržby a oprav,“ poznamenala.

Do karet vlastníků nízkoenergetických budov mohou hrát i výhodnější dotace a úvěry. „Často jsou nabízeny dotace, daňové úlevy nebo úrokově zvýhodněné úvěry na stavbu nízkoenergetických domů. Je velmi důležité prověřit lokální podmínky a možnosti, které můžou výrazně ovlivnit finanční aspekt nákupu – pokrýt část nákladů,“ zdůraznila mluvčí Raiffeisenbank.

Výhodnější je i případný prodej nemovitosti. „Energeticky úsporné domy jsou stále více žádané, což může vést k lepší hodnotě nemovitosti při jejím prodeji. Budoucí tržní hodnota takového domu bude vyšší v porovnání s tradičními domy,“ podotkla.

Kupce ke koupi spíše úsporného bydlení motivuje i ČSOB. „Na energeticky úsporné bydlení (pro nemovitosti v energetické třídě A nebo B) aktuálně nabízíme klientům hypotéku s výhodnější úrokovou sazbou,“ přiblížil Zetek.

„K tomu jim nabízíme i další výhody a motivace, jako například mimořádnou splátku z dotace Nová zelená úsporám zdarma (při splnění určitých podmínek), slevu 30 % na pojištění nemovitosti Náš domov, které ochrání i solární panely, rekuperaci, tepelné čerpadlo a další technologie, či třeba slevu 30 % na zhotovení energetického štítku,“ shrnul.

Klienti mají vícero možností, jak využít služeb banky. „Pokud pak chtějí rekonstruovat, u nás na webu najdou speciální konfigurátor, který je provede možnostmi úsporných řešení, poradí jim, jaké dotace od státu by mohli využít a na co, nebo jim vysvětlíme různé možnosti financování takové rekonstrukce. Financování pak samozřejmě jsme schopni s nimi i realizovat,“ uzavřel člen představenstva ČSOB Hypoteční banky.