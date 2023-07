Letní počasí už v Česku nevybočí z průměru? Výhled hovoří jasně

Meteorologové vydali výhled v pondělí, kdy uvedli, že tento i následující tři týdny budou na rozhraní průměrných až podprůměrných teplot. "Průměrná minima v jednotlivých týdnech by se měly pohybovat od 15 do 10 °C, maxima se budou udržovat kolem 25 °C. Celkově bude období do konce druhé srpnové dekády teplotně průměrné či slabě podprůměrné," sdělili.

Srážkově má být sledované období normální nebo slabě podnormální, přičemž se neočekávají výrazné rozdíly v jednotlivých týdnech.

"V prvním předpovědním týdnu budou dny se srážkami četnější a naprší o něco více, než je obvyklé pro tuto roční dobu. V dalších týdnech se budou srážkové úhrny udržovat kolem normálu, přičemž ve dnech s bouřkami se mohou vyskytnout i výrazné denní úhrny," dodali meteorologové.