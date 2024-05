Trump: Paříž a Londýn už jsou k nerozeznání. Otevřely dveře džihádu

Pobuřujícími komentáři ve své předvolební kampani bývalý americký prezident riskuje, že znovu rozdmýchá jeho dlouhodobý spor se starostou Londýna Sadiqem Khanem.

Trump během včerejšího předvolebního shromáždění při snahách o znovuzvolení do Bílého domu svým příznivcům řekl: „Viděli jsme, co se stalo, když Evropa otevřela své dveře džihádu. Podívejte se na Paříž, podívejte se na Londýn a Paříž, už je nelze rozeznat“. Uvedl server Huffington Post.

Republikánský kandidát Trump přiznal, že „se zřejmě dostane do mnoha problémů s lidmi v Paříži a s lidmi v Londýně, ale víte co, je to fakt. Už je nelze rozeznat a to nemůžeme v naší zemi dopustit.“ Dodal, že „máme neuvěřitelnou kulturu, tradici - nic špatného na jejich kultuře, jejich tradici - nemůžeme dovolit, aby se to samé stalo tady a nikdy nedovolím, aby se to stalo Spojeným státům americkým."

Trumpova reakce přišla poté, co policie v New Yorku a Los Angeles musela zasáhnout proti protestům na Kolumbijské univerzitě a UCLA, kde studenti vyjádřili nesouhlas s izraelskou válkou v Gaze. Informuje deník Politico.

Trump opakovaně kritizuje evropské země. V prosinci 2015 po teroristickém útoku v Paříži tvrdil, že čtvrti v Paříži a Londýně jsou tak nebezpečné, že v nich policie odmítá zasahovat. Navrhoval zastavení vstupu muslimů do USA.

Trumpovy komentáře odrážejí ty, které učinil před návštěvou Spojeného království v roce 2018, kdy osobně napadl londýnského starostu Khana.

Tehdejší prezident řekl: „Myslím, že umožnit milionům a milionům lidí přijít do Evropy je velmi, velmi smutné. Dívám se na města v Evropě a mohu být konkrétní, pokud chcete. Máte starostu, který v Londýně odvedl hroznou práci. Odvedl hroznou práci."

Khan reagoval na Trumpova slova v deníku HuffPost UK, kdy řekl: „Jsem rád, že se setkávám s prezidentem Trumpem a mohu mu uctivým a zdvořilým způsobem vysvětlit, kde si myslím, že se v řadě věcí mýlí, vyslechnout ho a zjistit, jaké je jeho vysvětlení. za to, že mě činíte zodpovědným za útoky, které jsme viděli loni v Londýně."

Mluvčí tehdejšího britského premiéra Davida Camerona označila Trumpovy komentáře o muslimské populaci za „rozdělující, neužitečné a jednoduše špatné“. Boris Johnson, tehdejší starosta Londýna, označil Trumpovy poznámky o bezpečnosti Londýna za „špatně informované“ a „naprostý nesmysl“. Johnson také vtipkoval, že jediným důvodem, proč by nechtěl navštívit některé části New Yorku, je riziko setkání s Trumpem. Později změnil svůj názor na Trumpa a uvedl, že svět se cítil bezpečněji, když Trump opustil úřad. V lednu 2016 Trump prohlásil, že život v Bruselu je jako život v „pekle“ kvůli údajné nedostatečné „asimilaci“ muslimské populace.

Během schůzky s americkými zákonodárci o imigraci v roce 2018 se Trump ptal, proč USA přijímají lidi ze „zasraných zemí“, což vyvolalo kontroverzi, ačkoli Bílý dům tvrdil, že tento výraz nebyl použit.