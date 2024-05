OSN: Obnova zničeného Pásma Gazy může trvat až do příštího století

Zpráva OSN upřesňuje, že Pásmo Gazy potřebuje přibližně 80 let k obnově všech zcela zničených obydlí. Téměř sedmiměsíční válka v této palestinské enklávě způsobilo miliardové škody a z několika výškových budov zůstaly jen ruiny.

V optimistickém scénáři, ve kterém by se stavební materiály dodávaly pětkrát rychleji než během poslední krize v roce 2021, by se to však mohlo stihnout do roku 2040, uvádí zpráva.

OSN zároveň varuje, že současný konflikt ohrožuje budoucnost dalších generací. Pokud válka bude trvat devět měsíců, chudoba zasáhne namísto současných 38,8 procenta obyvatel Pásma Gazy až 60,7 procenta. To stáhne velkou část střední třídy pod hranici chudoby, uvádí se ve zprávě.

Údaje palestinských úřadů uvádějí, že při izraelské ofenzivě bylo zničeno přibližně 80.000 domů a zabito více než 30.000 Palestinců. V Pásmu Gazy se navíc nachází více válečného odpadu a trosek než na Ukrajině, uvedl ve středu představitel Služby OSN pro boj proti minám (UNMAS) Charles Birch. Uvedla to agentura AFP.

V polovině dubna bylo v Pásmu Gazy podle odhadů UNMAS shromážděno 37 milionů tun trosek. Při odstraňování tohoto odpadu hrozí nebezpečí kvůli přítomnosti nevybuchlé munice a možné expozici jedovatým látkám.

"Gaza má více trosek než Ukrajina," uvedl Birch, zodpovědný za palestinská území v rámci UNMAS. Porovnal délku frontové linie na Ukrajině téměř 1000 kilometrů s délkou Pásma Gazy 40 kilometrů. Avšak problémem není pouze objem odpadu.

"Tyto trosky pravděpodobně obsahují nevybuchlou munici a jeho odstraňování bude komplikováno dalšími riziky," dodal.

Podle odhadů se v odpadu nachází více než 800 000 tun azbestu, který představuje riziko rakoviny a vyžaduje speciální opatření při manipulaci, jak připomněla AFP.

Birch vyjádřil přesvědčení, že UNMAS se stane hlavním koordinačním orgánem v boji proti minám v Gaze. Tato organizace již získala finanční podporu ve výši pěti milionů dolarů, ale potřebuje dalších 40 milionů, aby mohla svou činnost v Pásmu Gazy provádět po dobu dalších 12 měsíců.

Podle analýzy Satelitního střediska OSN (UNOSAT) bylo v důsledku izraelské ofenzívy v Pásmu Gazy zničeno nebo poškozeno 35 procent budov na palestinském území. Informovala o tom agentura Reuters.

Z analýzy vyplývá, že 35 procent všech budov v Pásmu Gazy, což odpovídá 88 868 stavbám, bylo zničeno nebo poškozeno.

Z toho 31 198 budov bylo označeno jako zničené, 16 908 jako vážně poškozené a 40 762 jako mírně poškozené.

Nárůst se týká téměř 20 000 postižených budov, ve srovnání s předchozím hodnocením, které vycházelo ze snímků z ledna, kdy bylo poškozených nebo zničených 30 procent budov, uvedlo UNOSAT.

"Největší nárůst škod byl zaznamenán v oblastech Chán Junis a Gaza, přičemž Chán Junis evidoval dalších 12 279 poškozených staveb a Gaza 2 010," dodal UNOSAT.

"Zvláště tvrdě bylo postiženo město Chán Júnis, kde bylo zničeno 6 663 nových budov," upozornilo středisko.