RECENZE: Kaskadér v čele s křehkým Goslingem je ideální letní zábavou z idealizovaného filmařského zákulisí

Jak název napovídá, snímek skládá poctu mnohými přehlížené profesi kaskadéra. V rámci propagace filmu se kaskadéři a kaskadérky na letošních Oscarech dočkali střihové montáže těch nejikoničtějších kaskád a ve zviditelňování profese pokračují tvůrci nadále, kdy se na červeném koberci s Goslingem fotí i jeho kaskadérští kolegové. Závěrečné titulky snímku pak paralelně oživují tradici záběrů z natáčení, kde můžeme vidět, jak filmaři konkrétní kousky realizovali. Režisér filmu David Leitch, sám bývalý kaskadér, patří k hlavním resuscitátorům akčního žánru, jenž dominoval v 80. a 90. letech. Ohledává možnosti, jak propojit tradici přímočarého žánru s moderními prostředky.

Právě on natočil první díl vyzdvihovaného Johna Wicka, studenou válkou a MI6 rámovanou Atomic Blonde: Bez lítosti, navázal na etablované značky s Deadpoolem 2 a Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, dva roky nazpět natočil neonovými barvami prozářený Bullet Train. Kaskadér je však přece jen trochu odlišný a ačkoli při čtení synopse může naskočit kultovní a ročně několikrát reprízované Zvíře, zvlášť u nás, kde jsme Belmondem taktřka odkojení, vychází ze stejnojmenného amerického seriálu z 80. let. Akční žánr kloubí s principy romantické komedie. Film je ve své podstatě půvabných retrem, což podtrhuje využití starších hitů, ať už jde o Kiss, AC/DC nebo Phila Collinse. Ty jsou namixované se soudobou hudební produkcí, ústřední skladbu I Was Made For Lovin’ You původně od Bon od Kiss pak přezpíval Yungblud.

To podtrhuje celkové ladění vázající se k v minulosti oblíbené kombinaci žánrů, přičemž je koření o prvky spjaté se současností. Stylizací, estetikou a několika explicitními citacemi odkazuje k etalonu akční hollywoodské kinematografie a aspekty digitálního věku, jako sociální sítě či chytré telefony, využívá k dějově nosným zápletkám. Samotný příběh se točí okolo kaskadéra Colta, zotavujícího se s z vážného zranění, kvůli kterému kariéru opustil a ztratil vztah s ambiciózní kameramankou Jody. Po krátké expozici je znovu zavolán na natáčení rozmáchlé space opery, na což kývne jen díky tomu, že ho Jody režíruje a údajně si Colta vyžádala. Skutečnost je ale trochu jiná. Nebude však bojovat pouze o ztracené sebevědomí a přízeň bývalé přítelkyně, ale musí vyšetřit záhadné zmizení problematického hlavního herce, na jehož prezenci úspěch filmu stojí.

Na jedné straně tak máme Coltovu osobní cestu, kdy doufá ve znovuzažehnutí vztahu s Jody, na straně druhé na vlastní pěst pátrá v rozsáhlých kruzích hollywoodské smetánky, pod jejímž povrchem hnije příznačná zkaženost. Hybatelem pro akci je však právě Coltova láska k Jody, jelikož do nebezpečí na place i kriminálních machinací se vrhá kvůli ní, aby zachránil její velký filmový debut. Tím je rozmáchlá soap opera, jež si pravděpodobně utahuje z velikášství Duny a zároveň svými kostýmy a zápletkou odkazuje k časem zaprášenému sci-fi Metalstorm: The Destruction of Jared-Sy z roku 1983, případně ve stejném roce natočenému dobrodružství Vesmírný lovec: Dobrodružství v Zakázané zóně.

Akční sekvence jsou strhující a využívají kreativních nápadů v mizanscéně. Boj s gumovými zbraněmi, bitka na překlopené zádi náklaďáku nebo souboj v kostýmu mimozemšťana jsou funkčně implenetované do s nadhledem stylizovaného světa, jenž staví na energii a radosti z filmařiny. Narážky v replikách se promítají do formální stránky, scénář načrtává vkusné paralely mezi osobním a profesním životem postav. Řešení akčních scén není čistě oldschoolové, kdy byla dominantní inscenace v delších záběrech, avšak nedočkáme se zmatečného střihu, který je ve většině mainstreamové akce poněkud rozpačitým a zjednodušujícím opěrným bodem. Inscenace se střihem je vyvážená, osvěžující a neskutečně zábavná.

To je ostatně hlavní funkce filmu. Chytře pobavit a v jádru několikrát variovaný narativ předložit v atraktivním postmoderním obalu z filmařského zákulisí. Goslingova postava navíc není archetypální svůdník. Je to křehký a zranitelný muž, který i přes oslnivý vzhled uhrane především svou citlivostí, oddaností a ve filmovém byznysu nevídanou upřímností. Dynamika mezi ním a ambiciózní Jody je přirozená, uvěřitelná a jejich lásce nebrání ostatní milostné partie, nýbrž intimní nejistota a neschopnost vyjádřit skutečné emoce, za něž se dvojice stydí. Z Goslinga i Blunt je znatelný zápal pro vytvoření pohodové filmové atmosféry a radost z každého záběru.

Kaskadér je skutečně euforickým kolektivním dílem, odtrženým od problémů reálného světa. Jak ostatně ve filmu říká drogový dealer – nemám rád hrané filmy, protože musí reflektovat realitu. Hravě přehlédnete občasné nelogičnosti scénáře nebo rozpačitost v tom, kdo příběh vypráví. Ačkoli snímek začíná vyprávět Colt skrze voice over, tato sebeuvědomělá rovina, kdy promlouvá k publiku, se z filmu vytratí a působí tak samoúčelně. Další sebeuvědomělou rovinu však dodávají rozpravy Jody, jež reflektuje možná stylistická a narativní řešení připravovaného filmu, jejichž zákonitosti v několika případech zrcadlí i podrývají samotného Kaskadéra. Hravé a romantizované filmařské zákulisí je ideálním hollywoodským mainstreamem pro začínající léto, po němž se nebudete cítit opití patosem či citově vykořistěně.

Hodnocení: 75 %

Režie: David Leitch

Scénář: Drew Pearce

Hrají: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Winston Duke, Stephanie Hsu, Teresa Palmer, David Collins, Zara Michales

Česká premiéra: 2. května 2024

Distribuce: CinemArt